Stefano Pontoni, giornalista vicino alle vicende in casa Udinese, ha parlato diffusamente dei pezzi pregiati di casa Pozzo, fra cui anche Sandi Lovric, obiettivo della Fiorentina:

“Lucca era stato comprato la scorsa estate per sopperire alla partenza all'ultimo minuto di Beto, ma non doveva essere il titolare designato. A Udine c'è stata una percezione sbagliata perché dopo i primi gol all'inizio tutti ce ne aspettavamo tanti altri. L'Udinese lo ha riscattato a 8 milioni, dunque i 12 offerti dalla Fiorentina sono stati rifiutati. Qualora dovesse raggiungere la Nazionale il suo valore crescerebbe di tanto”.

Su Lovric

“Non è stato fra i migliori dell'ultimo anno, ha pure perso il posto da Payero, anche a causa di svariati infortuni: una stagione da 5 e mezzo. E' andato comunque all'Europeo perché è una mezzala che ha un buon senso di inserimento. Non è quel giocatore che ruba l'occhio ma è di sostanza, come tutti i balcanici. Non è bravissimo a costruire, bensì tende di più ad avanzare in attacco. L'Udinese un po' di cessioni le fa sempre e quella di Lovric si potrebbe concretizzare; sicuramente non è insostituibile quanto Bijol”.

Poi Bijol

“Protagonista della salvezza: un leader silenzioso ma forte anche con i piedi. Ha disputato anche un ottimo Europeo, riuscendo a marcare attaccanti come Kane e Ronaldo. Jaka, prima di Euro ‘24, valeva meno ma chi se lo assicura lo strappa ad un prezzo basso per un giocatore di esperienza internazionale. Uno fra Nehuen Perez e lui verrà sacrificato per farci una plusvalenza, ma tutto dipenderà se arrivano i 18 milioni che vuole Pozzo. C’è anche il Nottingham Forest su di lui, più timido il Bologna".