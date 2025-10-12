Di Napoli: "L'Italia ha tanti attaccanti di valore, giusto che Gattuso giochi con due punte. Kean è imprescindibile per la Nazionale"

Arturo Di Napoli, ex attaccante tra Serie A e Serie B, ha parlato a Radio Sportiva della Nazionale e soprattutto del suo arsenale offensivo, che conta anche il bomber della Fiorentina Kean.

Su Kean in Nazionale

“Gattuso sta facendo un lavoro straordinario nel far ritornare l'entusiasmo nel vestire la maglia della Nazionale, soprattutto quando hai così tanti attaccanti di valore. Fa bene a giocare con due numeri 9, il CT ha tante alternative e vedo tante coppie di attaccanti che si completano a vicenda. Retegui ha grandi qualità e si mette a disposizione, ma Kean mi piace molto: ha qualità fisiche e realizzative importanti e i due insieme si sposano anche bene. Per il gioco di Gattuso, loro due sono imprescindibili”.

Sul numero 10

“Abbiamo trovato i numeri 9, ora manca però un numero 10, che salta l'avversario e che crea superiorità numerica. Ma sono sicuro che Gattuso saprà trovarlo”.