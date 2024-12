Kouame, il richiesto a sorpresa e il contratto lungo gioca a favore della Fiorentina

Nonostante un unico gol in stagione (due in totale nel 2024) Christian Kouame non solo ha rinnovato il contratto con la Fiorentina ma è anche appetito sul mercato, secondo il Corriere dello Sport. Su di lui in estate c'erano Maiorca e Union Berlino e lo stesso Bologna ci aveva pensato. Il prolungamento fino al 2027 agevola il potere contrattuale della società viola, che però dovrebbe trovare un sostituto vero in caso di addio: a quel punto dietro a Kean ci sarebbe una vera e propria voragine.