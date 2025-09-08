Kean ancora dentro dopo averla sbloccata con l'Estonia: Gattuso non vuole rinunciare al bomber viola che si mette a lucido anche per la Fiorentina

L'ultimo punto di contatto tra la Fiorentina e Rino Gattuso era stato quel burrascoso giugno 2021, quando il tecnico dette le dimissioni una ventina di giorni dopo aver accettato la panchina. Oggi i contatti sono ripresi indirettamente grazie a Moise Kean: l'attaccante è sempre più protagonista in Nazionale e venerdì ha trovato il gol dell'1-0 all'Estonia, pur mangiandosi un paio di reti, palo compreso.

Stasera in Ungheria, contro Israele, Kean sarà ancora in campo: un'altra titolarità, vedremo per quanti minuti, perché l'Italia ha bisogno estremo di lui, almeno quanto la Fiorentina. In ogni caso la distanza dal match con il Napoli, di sabato sera, non dovrebbe rappresentare un problema. Se l'attaccante ci arrivasse tirato a lucido e magari con altri gol…