Kean e un futuro in viola sempre più incerto. E la Fiorentina ha già individuato il sostituto
Dagli ambienti viola filtra sempre più incertezza sul futuro di Moise Kean. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport-Stadio, la Fiorentina sta cercando una soluzione per il centravanti piemontese assieme ai suoi procuratori.
Chiacchierata
Negli scorsi giorni quest'ultimi sono stati contattati dal Como. Una chiacchierata a titolo informativo tra le parti, almeno per il momento. Ma il club lariano ha le possibilità economiche per poter portare avanti l'operazione con la Fiorentina. Un affare da 40 milioni di euro.
Sostituto
I viola per il quotidiano sportiva, hanno già individuato in Mateo Pellegrino un potenziale sostituto di Kean. Per l’attaccante del Parma servirebbero 20 milioni di euro, mentre l’ingaggio non sarebbe un grosso problema visto che l'argentino guadagna 500 mila euro netti a stagione.