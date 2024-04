Fiorentina come Real Madrid e Bayer Leverkusen. Il curriculum immacolato di Italiano

Un cammino europeo finora più che positivo tanto da portare la Fiorentina all'interno di un club, per così dire, esclusivo.

Senza sconfitte

La Gazzetta dello Sport facendo un'analisi di quanto fatto fino a questo momento dai viola in Conference League sottolinea come la formazione gigliata sia l'unica assieme a Real Madrid e Bayer Leverkusen a non aver subito sconfitte in Europa.

Fuori dal conteggio

In questo contesto non può essere conteggiato il KO all'andata del play off con il Rapid Vienna, perché appunto era un turno preliminare. Poi il risultato è stato ribaltato al ritorno, il che ha consentito alla Fiorentina di entrare nel tabellone principale della Conference.

Curriculum immacolato

Vincenzo Italiano dunque, al pari di Carlo Ancelotti e Xabi Alonso, con un curriculum immacolato, anche se, e anche questo va detto, gli avversari affrontati da queste squadre sono di livello diverso, così come è vero però che le rose a disposizione di questi tre allenatori sono di differente valore.