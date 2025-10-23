Ndour: "Pioli ci ha chiesto fame e carattere e noi li abbiamo messi in campo. Un gol fortunato ma..."

Autore della rete che ha sbloccato la gara, Cher Ndour sta trovando spazio e gioie con la Fiorentina in Conference League: “Era una partita molto difficile - ha dichiarato - contro una squadra forte, in un bell'ambiente e con tifosi tosti. C'era vento, c'era pioggia, siamo stati molto bravi, siamo entrati subito forte in campo. Poi abbiamo trovato un gol, fortunato, ma bisogna essere lì per farlo: sono molto felice della rete e della vittoria”.

E poi: “L'allenatore ci ha chiesto carattere e fama agonistica penso che le abbiamo messa tutta strada giusta, dobbiamo continuare così. Sicuramente vincere dà sempre fiducia, dobbiamo ripartire dalla base di oggi per poter fare un'ottima partita contro il Bologna e trovare finalmente la prima vittoria in campionato”.

Infine: “Era importante, dopo essere andati in vantaggio, non fare gli stessi errori delle scorse partite e cioè abbassarsi troppo e lasciare l'iniziativa agli avversari. Ogni tanto serve anche il lavoro sporco e io sono a disposizione per qualsiasi cosa”.