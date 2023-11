Torna il campionato dopo la sosta delle Nazionali e per la Fiorentina è tempo di tornare a San Siro, stavolta per sfidare in campionato il Milan dell’ex tecnico viola Stefano Pioli. Per la gara del ‘Meazza’ il tecnico gigliato Vincenzo Italiano è pronto a schierare Terracciano in porta, e al centro della difesa, complice la squalifica di Ranieri, la coppia formata da Milenkovic e Martinez Quarta. Sulle corsie esterne dovrebbero esserci Parisi a sinistra e Biraghi spostato sulla destra, dato che Kayode non ha ancora recuperato completamente dall’infortunio accusato alcune settimane fa. A centrocampo pronto il duo composto da Arthur e Duncan, mentre sulla trequarti agirà il grande ex di turno Bonaventura. Ai suoi lati giocheranno con tutta probabilità Brekalo e Gonzalez, che si è risparmiato un po’ di minuti nell’ultima gara dell’Argentina subentrando al 70’. Come prima punta tutti gli indizi portano alla scelta di Beltran, che contro i rossoneri potrebbe spuntarla dal primo minuto su Nzola.

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Parisi, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Arthur, Duncan; Gonzalez, Bonaventura, Brekalo; Beltran.