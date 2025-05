Rubino: "La Fiorentina è come una famiglia per me, spero di fare il salto in Prima Squadra. Juventus? Vogliamo vincere"

Un altro riconoscimento per un giocatore della Fiorentina Primavera. Tommaso Rubino ha vinto il premio di ‘Miglior Centrocampista’ (nonostante sia una mezza punta, ndr) ai Primavera 1 Best Awards di Sportitalia, commentandolo così:

“La Fiorentina è una famiglia per me”

“E’ stata una stagione molto bella, siamo un grande gruppo e i risultati personali sono merito della società. Cosa vuol dire essere tifoso della Viola? Tanto, è una famiglia per me. Abito a due passi dallo stadio, è un’emozione vederlo da vicino".

“Vogliamo vincere”

E sugli obiettivi per la fase finale, ha detto: "Vogliamo vincere, ora intanto pensiamo alla Juve. Bisogna mettercela tutta. Spero di essere pronto per un salto in prima squadra. Ringrazio mister Palladino e tutta la società per le due occasioni quest’anno: una in campionato e una in Conference. È stata una soddisfazione unica”. Fiorentina-Juventus, primo turno delle Finali di Primavera 1, si disputerà venerdì alle ore 18:00 al Viola Park.