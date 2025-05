Vannucchi: "Devo tanto alla Fiorentina, questo club ha sempre creduto in me. Mi ispiro a Courtois"

Le finali scudetto del campionato Primavera, in programma al Viola Park, sono state calendarizzate dalla Lega Serie A. La Fiorentina, finita al quarto posto dopo una brutta debacle degli ultimi mesi, giocherà il primo round contro la Juventus questo venerdì, 23 maggio, alle ore 18:00.

Fiorentina “avvantaggiata” sulla Juventus

L'altro primo turno, tra Sassuolo e Milan, si giocherà il giorno seguente alle 18:00. Per qualificarsi, alla Fiorentina basterà anche solo pareggiare nei 90 minuti, visto il miglior piazzamento nella classifica della regular season. In caso di passaggio del turno, l'Under 20 affronterebbe in semifinale la Roma lunedì 26 maggio alle 20:30. Per quanto riguarda l'altra semifinale, ad attendere la vincente di Sassuolo-Milan ci sarà l'Inter. La finalissima invece è in programma venerdì 30 maggio alle 20:30. Tutte le partite saranno trasmesse in diretta su Sportitalia, mentre Fiorentinanews.com vi accompagnerà sempre con la consueta DIRETTA testuale.

Vannucchi, intanto, ha ricevuto un premio

Nel frattempo, Tommaso Vannucchi ha appena vinto il premio di “Miglior Portiere” del campionato ai ‘Primavera 1 Best Awards’. Il classe 2007 ha commentato così in diretta su Sportitalia: “Ringrazio tutti per questo premio, la mia passione per il calcio è nata dal nulla. I miei nonni mi facevano toccare spesso il pallone, lo devo a loro. Un’emozione grande ricevere questo premio, devo tanto alla Fiorentina che ha sempre creduto in me. A chi mi ispiro? Direi Courtois”.