Sono tante le panchine in ballo in vista della prossima stagione, a partire da quella della Fiorentina che cercherà il sostituto di Italiano. Che potrebbe non essere De Rossi a questo punto: la Roma dal suo arrivo ha ingranato una marcia da Champions e l'idea dei Friedkin, secondo Calciomercato.com, è sempre più quella di ripartire da lui. La società viola l'ex capitano giallorosso l'ha sondato in più momenti e sarebbe tenuta in considerazione ma solo se il rapporto con la Roma terminasse: un'eventualità che si allontana.