La Fiorentina non molla la pista Insigne, che vuole giocarsi le sue carte per Euro2024. L'operazione però...

Secondo quanto riportato dal giornalista di DAZN Orazio Accomando la Fiorentina sarebbe ancora interessata a Lorenzo Insigne. “Oltre alla Lazio l'ex capitano del Napoli piace anche alla Fiorentina, che cerca un esterno di qualità ed esperienza” ha scritto sul proprio profilo X.

Rimane comunque un'operazione difficile da portare in porto per la Fiorentina per l'alto ingaggio del giocatore ex Napoli, il secondo della MLS. Il classe '91, però, sogna Euro2024 e sa che per puntare alla convocazione deve tornare in un campionato competitivo come la Serie A.

Qualche settimana fa disse: “A Toronto sto bene, ci rimarrò fino al termine del mio contratto (estate 2026 ndr)”. Che abbia già cambiato idea?