Non c'è spazio nel calendario per Atalanta-Fiorentina: difficile spostare la finale di Coppa Italia. Ipotesi gara a campionato finito?

Come già affrontato a piu riprese nelle ultime ore al momento non c'è alcuna certezza in merito a quando verrà giocato il recupero di Atalanta-Fiorentina, rinviata in seguito al malore che ha colpito il ds viola Joe Barone. Sono molte le ipotesi al vaglio della Lega Serie A, che per il momento però non può far altro che aspettare per capire quale sarà il cammino in Europa delle due squadre.

Sicuramente non è percorribile l'idea di recuperare la partita nella settimana della finale di Coppa Italia (15 maggio), dato che una delle due squadre giocherà certamente la partita dell’Olimpico. Allora si potrebbe andare al 22 maggio se l’Atalanta non arriverà in finale di Europa League o al 29 se la Fiorentina non otterrà la seconda finale consecutiva in Conference League.

E se entrambe arrivassero in finale? Posto che uno spostamento della finale di Coppa Italia appare ad oggi come un’ipotesi non percorribile, il recupero potrebbe addirittura slittare a giugno, quando il campionato sarà già concluso (l’ultima giornata è in programma per il 25-26 maggio). Un’eventualità comunque anche questa molto complessa visto che il 30 maggio l’Italia di Spalletti inizierà il ritiro per preparare EURO2024 in programma a cavallo tra giugno e luglio in Germania.