"Vorrei una Fiorentina di alto livello perché sono ambizioso". Vanoli, dove eravamo rimasti?

L’ultima immagine di Paolo Vanoli sulla panchina della Fiorentina risaliva alla sfida contro l’Atalanta, chiusa sull’1-1 al Franchi e coincisa con l’ultima giornata dello scorso campionato.

Dopo avere condotto i viola alla salvezza, il tecnico lasciò trasparire la sua voglia di crescita: “Dovessi essere io l’allenatore della squadra, vorrei una Fiorentina di alto livello perché sono ambizioso”. Parole che oggi assumono un significato ancora più forte, alla vigilia del suo ritorno in panchina nella gara di stasera.

Ecco questa squadra più forte ora ce l'ha e può mettere in pratica il suo desiderio di costruire una Fiorentina coraggiosa, competitiva e capace di alimentare le ambizioni di una società che, secondo lui, aveva intenzione di realizzare qualcosa di importante. Altri concetti espressi sempre dopo il match con l'Atalanta.