E poi c'è anche il campo... Cataldi ancora out contro il Genoa, Colpani recupera

Oltre a un mercato infuocato in casa Fiorentina in queste ultime ore, c'è anche una sfida contro il Genoa che si avvicina sempre di più. Per la partita contro il Grifone, però, Palladino dovrà fare anche i conti con le assenze: quella obbligata di Adli per squalifica e quella di Cataldi, ancora out per problemi fisici.

Il centrocampista viola non si è allenato in gruppo neanche ieri e le probabilità di vederlo a disposizione contro i rossoblù sono ridotte al lumicino. Per questo Palladino starebbe pensando a possibili soluzioni per la mediana. Con il certo impiego di Mandragora, si valuta lo spostamento di Folorunsho in coppia con l'ex Udinese o l'inserimento di Richardson. Colpani, invece, dopo l'assenza contro la Lazio dovrebbe tornare a disposizione. Lo scrive La Nazione.