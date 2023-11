De La Fuente: "Con Inter e Juve non eravamo riusciti a vincere: oggi le ragazze se la meritano. Sapevo che Mijatovic ci avrebbe aiutato"

A fine gara, il tecnico della Fiorentina, Sebastian De La Fuente, ha commentato la grande vittoria contro il Milan, conseguita questo pomeriggio al Viola Park:

“Con Inter e Juventus avevamo fatto la partita ma non eravamo riusciti a vincere. Oggi abbiamo giocato meglio nel secondo tempo perché nel primo eravamo state contratte. Le ragazze si meritavano una vittoria e punti anche in altre partite dove non sono arrivati”.

Sui cambi in corsa che hanno deciso la partita ha poi detto: “Siamo partiti con due prime punte sapendo di avere giocatrici fuori ruolo ma volevamo sorprendere il Milan. I cambi sono una costante in questa squadra e sapevo che Longo e Mijatovic davanti mi avrebbero dato di più”.