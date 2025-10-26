Chivu perde pezzi in vista della Fiorentina. Non solo Mkhitaryan anche un top dell'attacco non sarà della partita
Cristian Chivu non dovrà fare solo a meno di Mkhitaryan nella partita fra l'Inter e la Fiorentina che andrà in scena mercoledì sera a San Siro.
Un'assenza di peso
Secondo quanto riporta il noto giornalista Gianluca Di Marzio sul proprio account X, l'attaccante nerazzurro Marcus Thuram non riuscirà ad essere della partita. L'attaccante francese è già ai box da qualche settimana. Il suo rientro sembrava imminente, ma le condizioni del suo bicipite femorale non gli permettono di giocare contro la squadra di Stefano Pioli.
Minacce per la viola
Una buona notizia per la difesa viola, anche se l'Inter potrà contare comunque su Lautaro Martinez, la sorpresa Bonny e la giovanissima promessa Esposito. Clienti a dir poco ostici per la traballante difesa gigliata.
