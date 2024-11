Marco Bucciantini, giornalista di fede gigliata, ha commentato a Radio Bruno Toscana la cavalcata della Fiorentina di Palladino, trascinata anche da un super De Gea: “In questo momento, la palla va addosso a De Gea: ha questa capacità di chiudere la porta e gli attaccanti davanti a lui hanno paura. Adesso la difesa della Fiorentina ha la percezione di non subire gol quando gli avversari si presentano davanti al portiere ex United. Corvino aveva ragione quando diceva che ‘si può sbagliare sulla moglie, ma non su portiere e centravanti’”.

“Si è già creato un gap con Milan e Roma”

“In questo bellissimo momento, la Fiorentina sta vincendo tantissime partite ma rischia di scendere subito nel momento in cui verrà una non-vittoria. I sogni vanno fatti, sono decisivi per i tifosi e con una squadra così non si può non farlo. Poi, certo, ci sono squadre più forti, ma anche la Fiorentina stessa può migliorare. Gudmundsson è un giocatore da doppia cifra e in questo momento ancora manca: crea spazio dove non ci sarebbe, cerca la porta in un attimo e il suo gol al Milan ne è un esempio. Anche Colpani può migliorare, Sottil è stato re-incluso all'interno del gruppo dei titolari. La bella notizia è la distanza creatasi con Milan, Bologna e Roma: quello è un fatto, un dato reale”.

“Se continua così, la Fiorentina ne fa ottanta…”

“La Fiorentina già da qualche anno sta facendo bene ma se continua come quest'anno ha una proiezione da 80 punti in campionato. Ottanta. Un numero che era inimmaginabile a inizio stagione. Ripensiamo alla vittoria con il Milan: i due rigori parati da De Gea, un terremoto nel campionato italiano, due paratone che hanno fatto scuotere anche lo spogliatoio rossonero. Da quella partita, uno come Tomori non gioca più e si è creata confusione attorno al rigorista. De Gea, un vero sisma per la Serie A”.