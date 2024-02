Anche a Kouame offerto un rinnovo al ribasso. E se le cose dovessero andare così...

Secondo quanto riportato dal Corriere Fiorentino, sul banco delle trattative in casa Fiorentina in questo periodo di sarebbe anche il rinnovo di contratto di Christian Kouame, attaccante viola attualmente ai box dopo aver contratto la malaria durante la sua permanenza in Costa d'Avorio per la Coppa d'Africa.

In scadenza a giugno 2024, con opzione per il 2025, all'ivoriano sarebbe stata fatta un'offerta al ribasso, dunque con una diminuzione dell'ingaggio. Se così dovessero andare le cose, l'accordo tra le parti sarebbe lontano, a differenza di una possibile cessione.