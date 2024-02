L'Inter fa la voce grossa a Lecce e per i salentini l'unica gioia recente resta quella con la Fiorentina. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Si è chiuso il posticipo delle 18 al ‘Via del Mare’, con la vittoria straripante per 4-0 dell'Inter sul campo del Lecce. Successo che rafforza il primato dei nerazzurri in classifica. Partita aperta dal solito Lautaro Martinez con un diagonale in scivolata dopo un quarto d'ora.

A inizio ripresa poi un uno-due dei nerazzurri: prima Frattesi con una deviazione sotto misura e poi un'altra dello stesso Lautaro, sempre più capocannoniere. A metà ripresa il gol di testa di De Vrij per lo 0-4 finale. Il Lecce resta ancora a secco e nelle ultime 10 ha vinto solo una volta, contro la Fiorentina.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 66*, Juventus 57, Milan 52, Bologna 48, Atalanta* 45, Roma 41, Lazio 40, Fiorentina 38, Napoli* 37, Torino 36, Monza 36, Genoa 33, Empoli 25, Lecce 24, Frosinone 23, Udinese 23, Sassuolo* 20, Verona 20, Cagliari 20, Salernitana 13.

* = una partita da recuperare