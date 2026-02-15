Calabrese: "La sensazione è che a Como sia nata un'altra Fiorentina. La rivoluzione Paratici ha già fatto effetto"

Sull'edizione fiorentina de La Repubblica si legge il commento di Giuseppe Calabrese sulla vittoria della squadra viola a Como.

Il commento di Calabrese

“Un sospiro di sollievo, una vittoria che rimette in gioco tutto. La Fiorentina non è ancora fuori da guai, ma con questi tre punti dà concretezza al suo obbiettivo salvezza. Un bel passo avanti ma, soprattutto, una prestazione convincente sotto tutti i punti di vista. Forse è la prima volta che la Fiorentina mette in campo, in senso buono, tutta la sua disperazione. Una partita da squadra che si deve salvare. Poi la testa. La Fiorentina non si è persa mai, nemmeno dopo la rete del Como. Per una volta il finale non è stato fatale”.

La rivoluzione Paratici

“Merito di un gruppo che ha saputo gestire bene anche le tensioni che si sono create in campo e non è caduto nella trappola del nervosismo. […] Le scelte di Paratici hanno ribaltato un gruppo che aveva bisogno di essere puntellato in più zone del campo. La rivoluzione d'inverno ha portato giocatori capaci di alzare il tasso tecnico della Fiorentina, e già perfettamente a loro agio dentro calcio di Vanoli. Insomma, la sensazione è che a Como sia nata un'altra Fiorentina, una squadra che al di là di chi va in campo ha capito qual è la strada per uscire dalla crisi”.