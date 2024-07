Una passerella per Gonzalez, per Quarta manco quella. L'Argentina vola in finale di Copa America

L'Argentina vola in finale di Copa America. Lo fa battendo per 2-0 il Canada grazie ai gol di Julian Alvarez e Lionel Messi.

Pochi minuti per Nico

Poca gloria sul campo per i giocatori della Fiorentina presenti, Nicolas Gonzalez e Lucas Martinez Quarta. Per essere più chiari da questo punto di vista, diciamo che Nico è entrato nel finale della gara prendendo il posto di Angel Di Maria. L'esterno offensivo non ha avuto modo di mettersi in mostra nei 12 minuti (più recupero) trascorsi in campo.

Peggio è andata a Quarta

Peggio è andata al difensore, nel senso che è rimasto in panchina dall'inizio alla fine del match.

Adesso l'albiceleste attende di sapere contro chi giocherà: l'altra semifinale è quella tra Colombia e Uruguay e si giocherà stanotte (alle 2 ora italiana).