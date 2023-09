Nainggolan: " De Ketelaere doveva fare uno step intermedio prima del Milan. Lo avrei visto bene alla Fiorentina"

Il centrocampista del Frosinone, Radja Nainggolan, ha parlato a ControcalcioTv anche del suo connazionale Charles De Ketelaere, arrivato all’Atalanta dal Milan. Il belga, tra l'altro, sarà il prossimo avversario della Fiorentina in campionato.

Queste le sue parole sull'ex rossonero: “Per me è un giocatore forte, ma doveva fare uno step intermedio prima del Milan. Per esempio, io lo avrei visto bene in una squadra come la Fiorentina“.