Baroni e il suo Torino vogliono riscattarsi dopo la figuraccia alla prima di campionato contro l'Inter di Chivu. L'occasione arriva contro la Fiorentina di Pioli, alla prima in casa per i granata.

Le scelte di Baroni

Per la formazione anti viola, l'allenatore granata pensa di schierare i suoi con un 4-3-2-1. In porta Israel, davanti a lui la linea composta da Lazaro, Coco, Maripan e l'ex capitano viola Biraghi. Centrocampo con Ilic, il neo granata Asllani e Casadei, mentre davanti Ngonge e Vlasic a supporto di Simeone.

La probabile formazione

TORINO (4-3-2-1): Israel, Lazaro, Coco, Maripan, Biraghi, Ilic, Asllani, Casadei, Ngonge, Vlasic, Simeone.