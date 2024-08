Lo storico dirigente Pietro Lo Monaco ha commentato a Radio Bruno Toscana le ultime vicende di casa Fiorentina: “L'allenatore in sala stampa deve analizzare la partita, non fare quei discorsi. Al mercato ci pensa la società, sembrava quasi che Palladino cercasse delle giustificazioni per la prestazione deludente. Poi che la rosa sia corta è innegabile, ma credo che i dirigenti ne siano perfettamente consapevoli e stiano lavorando per rimediare. Sicuramente a inizio estate è stato fatto un piano condiviso, ma certe situazioni sono andate per le lunghe”.

L'aneddoto su Vargas

Poi sulla situazione di Nico Gonzalez ha aggiunto: “Le società sono deboli e si fanno prendere per il collo dei calciatori, guardate l'Atalanta con Lookman e Koopmeiners. Cose del genere non devono esistere, finché sei sotto contratto devi giocare. Vi racconta cosa successe con Juan Manuel Vargas: il suo procuratore non voleva mandarlo alla Fiorentina, allora il giocatore scappò in Perù. Si erano messi in testa di andare al Real Madrid, ma non era vero niente. Io allora mandai un emissario a cercarlo, ero sul punto di lasciarlo al Catania per quanto mi fece arrabbiare ma alla fine in qualche modo risolvemmo. Ci ritrovammo in un albergo di Milano senza neanche vederci: io e Corvino a un piano, Vargas e il suo procuratore a un altro con il segretario della Fiorentina che faceva su e giù per le firme”.

