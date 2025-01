Italiano insiste per Biraghi: in caso di partenza di Lykogiannis, vuole il suo fedelissimo dalla Fiorentina

In casa Bologna, Vincenzo Italiano vuole definire al più presto la situazione dei suoi terzini sinistri, con Juan Miranda stabile nel suo posto ma Charalampos Lykogiannis che potrebbe partire a gennaio.

Se parte Lykogiannis, è pronto Biraghi

L'esterno greco piace in patria e, secondo Tuttomercatoweb, è inseguito dal Paok Salonicco e dall'AEK Atene (è in scadenza al 30 giugno 2025). Nel caso in cui Lykogiannis andasse via, ecco la soluzione già in tasca. Cristiano Biraghi, difensore che Italiano conosce bene per averlo allenato per ben tre stagioni alla Fiorentina, un insostituibile quando c'era lui a Firenze.

L'attuale “situazione” dell'ex capitano

Anche ieri il terzino ha seguito in tribuna, insieme alla dirigenza, la partita contro il Torino, finita tristemente 1-1. Anche per lui c'è il contratto in scadenza a giugno, con un'opzione che non verrà sicuramente attivata.