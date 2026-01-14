Anticipi con Napoli e Torino. E se per caso la Fiorentina andasse avanti in Coppa Italia, giocherebbe...

La Lega Serie A ha stabilito giorni e orari per le partite in programma alla 23esima e 24esima giornata del campionato e anche per i quarti di finale di Coppa Italia.

In campionato

La Fiorentina sarà impegnata in anticipo sia col Napoli in trasferta (sabato 31 gennaio ore 18) che contro il Torino in casa (sabato 7 febbraio ore 20.45).

I quarti di coppa

Per quanto riguarda invece la Coppa Italia, qualora dovesse battere il Como agli ottavi, la formazione viola ritornerà in campo per i quarti martedì 10 febbraio alle 21 in casa del Napoli.