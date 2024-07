Incastri di mercato: Pobega la chiave del Milan per arrivare a Samardzic. E a quel punto, Lovric...

Accostato anche alla Fiorentina in questa finestra di mercato, Tommaso Pobega sembra sempre più vicino all’Udinese. Il Milan, infatti, secondo Sportmediaset, è in pressing per Samardzic ma prima di affondare il colpo, il Diavolo ha bisogno di cedere un centrocampista.

Pobega sblocca Samardzic che sblocca… Lovric?

L’Udinese valuta il serbo non meno di 20 milioni di euro, mentre il Milan è pronto a iniziare la trattativa sulla base di 15. La distanza sarebbe a quel punto colmabile proprio con il cartellino di Pobega. La Fiorentina, allora, potrebbe ingaggiare Lovric dai friulani per una cifra di poco inferiore ai 10 milioni.