Sassuolo a Firenze senza esterni titolari: squalificato anche un ex obiettivo viola

Non solo Berardi, infortunato ormai da tempo, anche Armand Laurientè non giocherà Fiorentina-Sassuolo: l'esterno dei neroverdi è stato infatti ammonito nel primo tempo della gara con il Lecce, in corso in questi minuti, ed essendo diffidato sarà quindi squalificato. Un ulteriore grande problema per Ballardini, con il Sassuolo che sta perdendo per 2-0 e che arriverà a Firenze in piena lotta retrocessione.