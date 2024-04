Il Napoli pensa a Pioli e allora Italiano è molto più orientato ad approdare dall'altra parte dell'Appennino

Fino anche solo all'anno scorso sarebbe stato paradossale pensare di poter lasciare la Fiorentina per il Bologna e immaginando di andare a crescere ma l'attuale campionato racconta che i rossoblù faranno quasi certamente l'Europa e forse anche la Champions. E allora ecco che per Vincenzo Italiano potrebbero aprirsi le porte di Saputo, secondo Calciomercato.com: pochi km sulla A1 per scavallare l'Appennino e niente Napoli a quel punto. Gli azzurri infatti sembrano più orientati su Pioli.