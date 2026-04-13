Lasciare l'Europa costerebbe una bella fetta di ricavi alla Fiorentina. Ecco quanto incassato dal club

Una bella fetta del proprio budget. Contro il Crystal Palace, la Fiorentina si gioca molto anche fuori dal campo.

Quanto incassato dai viola

Quanto? Un excursus su quanto incassato in Conference League finora dal club viola, lo ha fatto stamani il Corriere Fiorentino, dove si legge che la Fiorentina ha fatto registrare 17,7 milioni nel 2022-23, 19,6 milioni nel 2023-24 e 14,8 nel 24-25 per un totale di 52,1 milioni. Attualmente ha già superato gli 11 milioni di ricavi in questa stagione, portando il totale a oltre 63 milioni. A queste cifre c'è anche da aggiungere la voce botteghino: la somma premi più biglietti porta ad un'incidenza di circa il 13% della Conference sui bilianci societari.

Incidenza sui ricavi e non solo sul campo

Lasciare l’Europa, fatto questo molto probabile alla luce del risultato della gara d'andata contro il Crystal Palace, priverebbe così la società viola di una fetta significativa dei propri ricavi.