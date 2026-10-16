Corriere dello Sport-Stadio: Tutto fa... Colabrodo

In edicola sul Corriere dello Sport-Stadio in edicola questa mattina si parla delle difficoltà della difesa viola e della prossima sfida della Fiorentina contro il Como.

Prima pagina

In prima pagina sul Corriere dello Sport si legge: “Mai così indifesi”. E sopra: “La Viola cambia” mentre sotto: “Subiti 15 gol in 8 partite. Non succedeva da 34 anni”.

Pagina 21

“Tutto fa colabrodo” si legge a pagina 21 in alto. E sotto: “Il Franchi c'è. Domenica in 22.000”. E a lato: “Ballottaggio tra Oulai e Brescianini”.