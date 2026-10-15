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Corriere Fiorentino: Le porte (troppo) girevoli di casa Fiorentina

Redazione /
Corriere Fiorentino
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Una articolo dedicato alla Fiorentina presente stamani all'interno del Corriere Fiorentino

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Sul quotidiano locale trova spazio: “Porte girevoli". Ovvero: “Rosa rivoluzionata ogni stagione nell’era Commisso: viola 16esimi in A per permanenza dei calciatori Senza continuità crescere è difficile”. 

Il dazio

Articolo che inizia così: “Se è vero che le rivoluzioni rappresentano la promessa di un futuro migliore, presentando però il conto al presente come sostiene un aforisma, in casa viola il dazio a ogni stravolgimento è stato pagato a suon di delusioni”. 

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