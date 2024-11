La Gazzetta dello Sport: Adli rivalutato e (forse) riscattato

Una pagina dedicata alla Fiorentina presente su La Gazzetta dello Sport di stamani.

Pagina 30

In primo piano c'è l'"Adli rivalutato". Ovvero: “L'ex Milan rinato in viola La Fiorentina se lo gode e pensa già al riscatto”. Sottotitolo: “Il francese è uno dei segreti del secondo posto in A Palladino ha rigenerato anche Sottil e Beltran”.

Gudmundsson multato

C'è anche un trafiletto dal titolo: “Post anti-Samp: Gud multato Esami Richardson”.