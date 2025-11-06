Vanoli incontra il Torino e prova a liberarsi per la Fiorentina: I dettagli

Nella giornata di oggi, Paolo Vanoli, allenatore in pectore della Fiorentina, formalizzerà la risoluzione del contratto attualmente in essere col Torino.

Anche il Torino risparmia

Vanoli è stato esonerato da Urbano Cairo al termine della scorsa stagione, ma aveva firmato un accordo valido fino al giugno 2026. Il Torino è contentissimo di poter liberare l'allenatore anche perché non gli pagherà le prossime mensilità.

Domani giornata giusta?

Salvo complicazioni, la giornata di domani potrebbe essere quella giusta per la firma del nuovo contratto con la Fiorentina che sarà valido fino alla fine di questa stagione, con rinnovo automatico al verificarsi di alcune condizioni.