Corriere Fiorentino: Folorunsho, conto alla rovescia

Due pagine sulla Fiorentina presenti all'interno del Corriere Fiorentino.

Pagina 9

Apertura con: “Tutti i nodi da sciogliere”. Ovvero: “Il modulo, la solidità difensiva perduta, i colpi estivi da valorizzare: quanti grattacapi per Palladino”. In taglio alto: “Cori anti Napoli, il deputato Borrelli "Firenze, la partita della vergogna Ora il club chieda scusa” Oggi la multa del giudice sportivo?”. In taglio basso: “Fiorentina femminile, un’altra finale persa Supercoppa conquistata dalla Roma”.

Pagina 10

Spazio al mercato: “Folorunsho, conto alla rovescia”. Sottotitolo: “Il centrocampista atteso già in settimana per le visite mediche”.