La Gazzetta dello Sport: Ora è Dusan a inseguire Moise

Spazio anche sulla rosea per la Fiorentina, con il titolo in prima pagina: “Kean ci dice se la Juve può sognare” e in occhiello “Contro la Fiorentina il 4° posto è nel mirino”.

A pagina 18 apertura con: “È già bivio Champions. Motta vede viola e lancia la Juve. Missione sorpasso”, mentre pagina 19 si apre con “Fiorentina chi sei? È Gud la chiave per ripartire” e in occhiello: “Dopo 2 ko di fila, Palladino cerca risposte. L'islandese decisivo per innescare Kean”. Approfondimento in taglio basso, sempre a pagina 19, con le parole di Palladino: “Thiago? Ho grande stima, è un amico. Noi dobbiamo spingere al massimo”.

A pagina 21 spazio dedicato al duello degli attaccanti: “I due amici del gol. Vlahovic-Kean faccia a faccia. Ma ora è Dusan a inseguire Moise”. Box di approfondimento che titola: “C'è anche Bove a spingere i viola. Oggi sarà in tribuna allo Stadium”