Pedullà: "L'Hellas Verona deve vendere e Ngonge piace alla Fiorentina, ma ancora nessuna trattativa vera e propria"

Come scrive l'esperto di mercato Alfredo Pedullà sul proprio sito, dopo Hien l'Hellas Verona potrebbe sacrificare un altro pezzo importante tra Doig e Ngonge. Quest'ultimo è seguito anche dalla Fiorentina, che vuole rinforzare il proprio reparto offensivo con un colpo.

Per adesso solo sondaggi, ma il Verona dovrà vendere

Al momento, però, non c'è alcuna trattativa in piedi per lui. Solo sondaggi da parte dei viola e anche di un paio di club esteri. “In casa Hellas non c’è stata ancora una svolta societaria - scrive Pedullà - malgrado la trattativa con un fondo e ci saranno valutazioni in uscita. Il Verona vorrebbe tenere Ngonge e sacrificare al massimo Doig, ma è una situazione da seguire”.