Il giornalista e tifoso viola Massimo Basile ha commentato su Facebook la bruciante e amara battuta d’arresto interna della Fiorentina contro il Como, che è valsa alla squadra di Pioli la seconda sconfitta consecutiva in campionato.

‘Difficilmente in questo modo si ottiene più di quanto si merita’

“Per il modo di giocare, teso solo al risultato, difficilmente in questa stagione otterremo meno di quello che ci meritiamo, o di più. Questa Fiorentina è una squadra onesta. Mi è sembrato di sentire cori sul Pisa e ho chiesto conferma sulla chat di amici a Firenze. Cori. Sul Pisa”.

‘Ogni tifoseria merita la dimensione che ha’

“Il ‘meritiamo di più’ sentito alla fine mi è parsa l’unica cosa ingiusta della giornata: ogni tifoseria si merita la dimensione che ha. In questo, siamo tutt’uno con la Fiorentina attuale”.