Due nomi in pole position per accontentare Italiano: occhi in Germania e Spagna

Si avvicina a grandi passi il mercato di riparazione per la Fiorentina, che deve dare Italiano almeno due profili per rinforzare una rosa carente soprattutto sulla destra in difesa e sugli esterni d'attacco.

Per quanto riguarda gli obiettivi per il reparto offensivo il nome più in voga rimane quelli di Jan-Niklas Beste, 24enne dell'Heidenheim. Come scrive La Gazzetta dello Sport sul proprio sito, il ragazzo ha numeri giusti e continuità, saltando solo una partita di Bundesliga dall’inizio della stagione. Beste è impegnato in un campionato non molto diverso da quello italiano e non avrebbe quindi bisogno di un gran periodo di adattamento. In più il costo, sui 10 milioni, sarebbe adatto alle casse viola. Il suo nome è davanti a quelli di Grull, austriaco classe ‘98 del Rapid Vienna e Pedro de la Vega, 22 anni, del Lanus.

Per quanto riguarda il terzino, si punta su Andrei Ratiu, romeno classe ‘98 del Rayo Vallecano. Il giocatore non ha trovato molto spazio in questo inizio di stagione ed è in comproprietà con il Villarreal. C’è concorrenza sul suo profilo ma è comunque una pista più percorribile per la Fiorentina rispetto a quelle italiane che porterebbero a Faroni del Verona, Holm dell’Atalanta o Mazzocchi della Salernitana.