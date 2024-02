Stasera tutti sul divano a fare il tifo per la "Fiorentina" a Sanremo. (Ma tranquilli, non ci sarà da fare nottata)

Terza serata della kermesse tutta canora del Festival di Sanremo, che vedrà salire sul palco - questa sera - anche un po' di cuori viola. La giovanissima, e fuori dalle righe, band dei Bnkr44 tornerà al teatro Ariston, dopo la prima volta di due giorni fa. Ma non preoccupatevi, potrete fare il tifo per i “bunker” senza il rischio di schiacciarci nottata.

I ragazzi di Empoli (che sì, tifano comunque per la Viola) si esibiranno come terzi, molto in cima dunque alla lunga scaletta che prevede quindici cantanti in gara, ovvero la metà dei partecipanti a questa edizione. I BNKR verranno presentati da Fred De Palma, un altro dei Big in gara. E allora forza Fiorentina, anche sul palco più illuminato di Italia in questo momento.