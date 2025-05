Il giornalista fiorentino Stefano Cecchi ha parlato a Radio Bruno per intervenire sulla partita di ieri giocata tra Roma e Fiorentina all'Olimpico. Queste le sue parole: “Quando ho sentito le formazioni ufficiali sono rimasto stupito di vedere Ndour e Richardson, ma non sono andati male contro un grande centrocampo come quello della Roma. Ovviamente Palladino ha pensato di far rifiatare qualcuno in vista di giovedì. Mandragora? E' stato tra i migliori, nonostante non sia stato super scintillante. Ha giocato in un ruolo non suo e ha fatto una buna gara. Per me Palladino non ha sbagliato formazione, la partita l'hai persa perché Svilar ha fatto il fenomeno”.

E su Kean: “Non capisco qualche critica. Ha giocato bene, ha fatto salire la squadra e si è creato occasioni da solo. Riconosciamo anche i meriti di Svilar. Gudmundsson? Mi aspettavo di più, è ancora troppo altalenante. E' stata una partita deludente la sua”.