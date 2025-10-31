E alla fine sembra rinascere anche Zaniolo. Runjaic: "Un esempio per gli altri giocatori"

E alla fine, lontano dalla Fiorentina dopo sei mesi da dimenticare, sembra rinascere anche Nicolò Zaniolo. Per lui l'ultima stagione sembrava quella del viale del tramonto, dopo due esperienze fallite all'Atalanta e in viola, invece all'Udinese sta trovando lo spazio per essere protagonista.

“Zaniolo? Un esempio per gli altri giocatori”

Così ha parlato di lui in conferenza stampa il tecnico bianconero Kosta Runjaic: “Zaniolo è un esempio per gli altri giocatori. Siamo in contatto continuo con lui e spesso mi viene chiesto quando riuscirà a giocare per tutti e novanta i minuti. La realtà è che ancora non possiamo affermare una tempistica certa, ma la cosa importante è che lavori bene e che non abbia infortuni”.

“Corre e fa tantissimo, forse come mai fatto in carriera”

Aggiunge: “Può essere anche che non parta sempre titolare, gli altri giocatori devono farsi trovare pronti. Vedo un giocatore in crescita, che in campo sta correndo tanto: contro il Lecce ha fatto tantissimo, come forse non ha mai fatto in carriera. Sono molto soddisfatto di lui e sono convinto che possa migliorare ulteriormente”.