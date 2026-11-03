Tragedia nel calcio spagnolo: morto Jesús de Miguel dopo terribile scontro in Tenerife-Andorra

Il calcio spagnolo piange Jesús de Miguel, attaccante del Tenerife morto a 30 anni dopo il gravissimo incidente di gioco avvenuto ieri durante la partita contro l’Andorra. Il club ha annunciato il decesso nella mattinata di oggi, martedì 3 novembre, esprimendo il proprio dolore e la vicinanza alla famiglia.

Il calciatore era rimasto coinvolto in un violento scontro con il portiere avversario Jesús Owono, uscito per intercettare un pallone lungo. Dopo essere crollato sul terreno di gioco, De Miguel aveva ricevuto immediatamente i soccorsi. L’incontro era stato interrotto e il centravanti trasportato in ambulanza all’ospedale universitario Nuestra Señora de Candelaria.

Ricoverato in terapia intensiva, inizialmente era stato definito dal Tenerife stabile nella gravità. Nella notte, però, il club aveva comunicato un peggioramento delle condizioni neurologiche, prima del successivo annuncio della morte. La famiglia ha ringraziato per l’affetto ricevuto, chiedendo rispetto per la propria riservatezza.

Anche l’Associazione dei calciatori spagnoli, della cui giunta direttiva De Miguel faceva parte, ha espresso cordoglio, ricordandone l’impegno nella difesa dei diritti dei colleghi.