E lo scontro diretto diventa occasione anche per minacciare Comuzzo: per l'Inter rientra tra i paletti del Fondo Oaktree

Lo vedranno per la prima volta dal vivo, dopo averne sentito parlare: Pietro Comuzzo sarà una delle attrazioni del match di stasera, secondo Tuttosport. Il ‘mastino’ viola è una delle rivelazioni di questa stagione e sarà sotto la lente d'ingrandimento dei dirigenti nerazzurri, dato che il Fondo Oaktree non ha posto limiti per gli investimenti di prospettiva. Il difensore della Fiorentina ha rinnovato di recente fino al 2028 e non è certo in vendita essendo alla sua prima vera stagione da titolare. Certo è che a suon di prestazioni, le ‘minacce’ per lui sono destinate ad aumentare.