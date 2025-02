Corriere dello Sport-Stadio: Una Fiorentina in due versioni

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio, c'è questo titolo sulla Fiorentina: “Piccola con le piccole”. E inoltre: “Palla: ”Ma le critiche sono esagerate".

Sulla squadra che vedremo in campo domani, c'è: “Nuovi problemi è una Viola in due versioni”. Sottotitolo: “Anche Folorunsho in dubbio Palladino deve scegliere fra il 3-5-2 e il 4-4-2. Oggi rifinitura decisiva”. In taglio basso: “In 20.000 accanto alla Fiorentina”.

C'è Palladino che dice: “I punti persi con le piccole mi danno fastidio”. E anche: “Dall’estate a gennaio: squadra rivoluzionata, ci vuole tempo. Certe critiche mi sembrano eccessive”.