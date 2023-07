L'ex calciatore Emanuele Giaccherini è intervenuto a Radio Bruno Toscana per commentare il nuovo acquisto della Fiorentina:

“Arthur non ha espresso tutto il suo potenziale e per la Fiorentina potrebbe essere un giocatore importante per dettare i tempi della squadra. Renderebbe di più in un centrocampo a tre piuttosto che a due. Fisicamente giocare a due è più dispendioso”.

E ancora: “Arthur è perfetto come vertice basso. Ai suoi lati dovrà avere una mezzala di copertura e una più di spinta. Dovrà essere bravo ad ambientarsi ma il gioco di Italiano può calzare bene per il tipo di giocatore che è. L'importante sarà capire che il livello di Firenze non è lo stesso del Barcellona”.