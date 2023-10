Corriere dello Sport-Stadio: Fiorentina e Italiano il record dei 30 anni

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio c'è questo titolo sulla Fiorentina: "Italiano vola: può superare anche il Trap". Sommario: "Vincendo lunedì nel posticipo potrebbe salire a 20 punti in classifica in 9 giornate negli ultimi trent'anni nessuno ci è riuscito".

A pagina 14 leggiamo: “Fiorentina e Italiano il record dei 30 anni”. Sottotitolo: “Con 20 punti in 9 gare la partenza sarebbe da primato. Dai singoli al turnover raccontiamo la svolta”. In taglio basso: “Gonzalez, numeri con l’Argentina”.

A pagina 15 c'è un'intervista al tecnico della Nazionale Under 19: "Kayode, decatleta prestato al calcio". Sommario: "Bollini: "Non ha solo forza, resistenza, velocità. Ha acquisito la corsa calcistica. Lo faccio giocare anche ala".