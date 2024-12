Ufficiale: un Mondiale sempre più fuori di testa, nel 2030 si giocherà in tre continenti diversi

Non abbiamo ancora visto il Mondiale del 2026 ma nel frattempo si sa già dove si giocherà anche quello del 2030 e sarà una prima volta assoluta e anche piuttosto folle, in linea con il calcio odierno. Il torneo infatti si disputerà in tre continenti diversi: principalmente in Spagna, Portogallo e Marocco ma tre partite, tra cui quella inaugurale, si giocherà tra Argentina, Uruguay e Paraguay. Appena due dopo invece l'Europeo del 2032, che l'Italia ospiterà insieme alla Turchia, con il Franchi in corsa per ospitare partite.