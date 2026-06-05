Fabbri si prende Roma! Il pesista tifoso viola conquista il Golden Gala 2026 davanti agli statunitensi
Leonardo Fabbri trionfa nella quarta tappa della Diamond League, che ieri sera ha fatto scalo a Roma nello stadio Olimpico.
Davanti agli statunitensi
Il pesista fiorentino e tifosissimo viola ha conquistato il primo posto con un terzo super lancio da 22,14 metri. L'italiano è stato l'unico a superare la fettuccia dei 22 metri, davanti ai due statunitensi Kovacs (21,87) e Crouser (21,50).
Secondo successo
Questo è il secondo trionfo in carriera al Golden Gala per Fabbri, che fu primo anche nel 2023 nella sua Firenze.
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